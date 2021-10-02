Beyaz Saray: Kuzey Kore’den yanıt alamadık

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, son günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kuzey Kore'ye yönelik müzakere masasına dönme çağrılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Psaki, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore liderliğiyle görüşmek üzere belirli tekliflerde bulunduklarını ancak şimdiye dek yanıt alamadıklarını kaydetti.

Psaki, "Tüm konuları müzakere etmeye hazırız" ifadesini kullandı.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'un Pyongyang ile ön koşulsuz olarak görüşmeye açık olduğunu bildirmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise, söz konusu çağrıyı 'aldatmaca' olarak nitelendirmişti.

KUZEY KORE, YENİ GELİŞTİRDİĞİ UÇAKSAVAR FÜZESİNİ TEST ETTİ

Bu arada Kuzey Kore'nin resmi Merkezi Haber Ajansı (KCNA), dün Kuzey Kore Savunma Bilimleri Akademisi'nin yeni geliştirilen bir uçaksavar füzesini test ettiğini bildirmişti.

Haberde, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Savunma Bilimleri Akademisi, 30 Eylül'de yeni geliştirilen bir hava savunma füzesini test etti. Test atışı, füzenin genel savaş işlevini ve fırlatma rampası, radar ve muharebe komuta aracının pratik kabiliyetini saptamayı amaçlıyordu" ifadelerine yer verilmişti.

Ayrıca haberde, son zamanlardaki test atışlarının, farklı türlerdeki uçaksavar füze sistemlerinin ileriye dönük araştırma ve geliştirmesinde büyük önemi olduğu belirtilmişti.