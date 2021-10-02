Kerkük’te 8 DAİŞ’li öldürüldü

KERKÜK (K24)

Irak Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul yaptığı açıklamada, elde edilen istihbarat bilgisi üzerine operasyon düzenlendiğini söyledi.

Irak Hava Kuvvetleri’nin Kerkük’ün güneyinde bir DAİŞ sığınağını hedef aldığını belirten Resul, 8 DAİŞ’linin öldürüldüğünü kaydetti.

Öte yandan Askeri İstihbarat Birimi, Irak topraklarına sızdıkları tespit edilen 6 Suriye uyruklu kişinin Ninova vilayetinin batısında yakalandığını açıkladı.

Kerkük’ün güney bölgesindeki güvenlik boşluğunu fırsat bilen DAİŞ’liler hem sivillere hem de Irak güvenlik güçlerine yönelik sık sık saldırılar düzenliyor.