Irak’ta bir aday daha seçimden azledildi
HABER MERKEZİ
Irak Haber Ajansına göre, Yüksek Seçim Komisyonu, Muhammed Halbusi liderliğindeki Takaddum Koalisyonu (Arap Sünni) adayı Haydar el-Molla’yı "Irak’ın İsrail ile normalleşmesi"ni övmesinden dolayı seçim yarışından azletti.
Karar, Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi Muhammed Kerbuli’nin şikayeti üzerine alındı.
Molla’nın, hakkında alınan karara mahkemede itiraz edeceği ifade edildi. Irak’ta 10 Ekim’de erken seçimler yapılacak.
Komisyon daha önce de 20 adayı farklı suçlamalarla azletmişti.