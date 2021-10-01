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Irak’ta bir aday daha seçimden azledildi

Irak Yüksek Seçim Komisyonu, eski milletvekili ve halen Bağdat’tan aday olan Haydar el-Molla’yı seçim yarışından azletti.
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Irak Irak Seçimleri 2021

HABER MERKEZİ

Irak Haber Ajansına göre, Yüksek Seçim Komisyonu, Muhammed Halbusi liderliğindeki Takaddum Koalisyonu (Arap Sünni) adayı Haydar el-Molla’yı "Irak’ın İsrail ile normalleşmesi"ni övmesinden dolayı seçim yarışından azletti.

Karar, Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi Muhammed Kerbuli’nin şikayeti üzerine alındı.

Molla’nın, hakkında alınan karara mahkemede itiraz edeceği ifade edildi. Irak’ta 10 Ekim’de erken seçimler yapılacak.

Komisyon daha önce de 20 adayı farklı suçlamalarla azletmişti.

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