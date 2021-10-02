Irak: Dördüncü dalgayla karşı karşıya kalabiliriz

ERBİL (K24)

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Covid-19’un üçüncü dalgasının sona ermeye başladığı kaydedildi.

Bakanlık, virüsün dördüncü dalgasının başlayabileceği konusunda ise uyarıda bulundu.

Covid-19 aşısı konusunda vatandaşlara çağrıda bulunan bakanlığın açıklamasında, “Vatandaşlarımız aşı merkezlerine giderek aşılarını yaptırmalı” denildi.

Öte yandan Irak Sivil Havacılık Kurumu, Covid-19 aşı kartı olmadan vatandaşların havayollarından seyahat edemeyeceğini bildirmişti.

Kurumun dünkü açıklamasında, önümüzdeki aydan itibaren Covid-19 aşı kartına sahip olmayan vatandaşların havayollarından seyahat edemeyeceği dile getirilmişti.

Irak’ta şu ana kadar virüs nedeniyle 22 bin 302 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 2 milyon 5 bin 991’e yükseldi.

Şu ana kadar iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 915 bin 303.