Sağlık

Irak: Dördüncü dalgayla karşı karşıya kalabiliriz

Irak’ta yeni tip coronavirüsün (Covid-19) dördüncü dalgasının başlayabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.
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Irak Coronavirüs Covid kartı Covid-19 Dördüncü dalga

ERBİL (K24)

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Covid-19’un üçüncü dalgasının sona ermeye başladığı kaydedildi.

Bakanlık, virüsün dördüncü dalgasının başlayabileceği konusunda ise uyarıda bulundu.

Covid-19 aşısı konusunda vatandaşlara çağrıda bulunan bakanlığın açıklamasında, “Vatandaşlarımız aşı merkezlerine giderek aşılarını yaptırmalı” denildi.

Öte yandan Irak Sivil Havacılık Kurumu, Covid-19 aşı kartı olmadan vatandaşların havayollarından seyahat edemeyeceğini bildirmişti.

Kurumun dünkü açıklamasında, önümüzdeki aydan itibaren Covid-19 aşı kartına sahip olmayan vatandaşların havayollarından seyahat edemeyeceği dile getirilmişti.

Irak’ta şu ana kadar virüs nedeniyle 22 bin 302 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 2 milyon 5 bin 991’e yükseldi.

Şu ana kadar iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 915 bin 303.

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