İstanbul Fatih’te mültecilere ev kiralamak yasaklandı: Mülteciler tepkili

İSTANBUL (K24)

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, yılbaşında alınan kararla mültecilerin ilçede ev kiralamasının engellendiğini ve 8 ayda 7 bin yerleşik mültecinin ilçeden ayrıldığını açıkladı.

Ergün Turan, "Fatih göçmenlerden en çok etkilenen ikinci ilçeyiz biz. Biri Esenyurt biri de Fatih. Ben de bunun farkındayım. Şimdi biz klasik manada bazıları gibi göçmen karşıtlığı üzerinden konuşmuyoruz. Ama şöyle de demiyoruz; yani bir şey yokmuş da demiyoruz” dedi.

Turan, “7 Ocak 2021'den itibaren karar aldık. Fatih'te ve Esenyurt'ta. Bizim bir talebimiz oldu, işin açıkçası bu işe çok asıldık. Çünkü buraya artık daha fazla yabancı yerleşmemeli. Bu sefer sosyal dokuda tahribat yapıyor. Ve bu karar için Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Fatih'te son 2021 birinci ayda sekizinci ayın sonu itibariyle 7 bin yerleşik göçmen azalması var” ifadelerini kullandı.

K24’e konuşan Suriyeli mülteci Abdullah Sido, “Biz buraya geldik ve Erdoğan bizi en güzel şekilde karşıladı. Buradaki Türkler Suriyelilerden daha iyi, oradakiler bizi sömürdü” dedi.

İstanbul’da iş imkanının olduğunu ancak evler dahil pek çok şeyin pahalı olduğunu söyleyen Sido, evlerin mültecilere kiralanmasının yasaklanmasıyla ilgili, “Böyle şey olamaz, sen Ademoğlusun, ben de Ademoğluyum. Sana acı veren, bana da acı verir. Beni de Türkiyeli hesap et, engel olan ne? Bu kesinlikle doğru bir şey değil, biz Suriyeliler buraya geldik ve Türklerden daha çok çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Sido, “İş yerleri ve şirketler açtık, bankalar açtık, oteller açtık. Daha çok çalışıyoruz. Suriyelilerin çalışma çabası Türklerden daha fazla. Biz güçlü bir halkız” ifadelerini kullandı.

K24’e konuşan Ercan Turnalar adlı emekli vatandaş, söz konusu kararı yerinde bulduğunu söyledi: “Çünkü Fatih’e mülteciler geldikten sonra buradaki kira fiyatları arttı. Birçok işyeri sahibi, artan pahalılıklar nedeniyle dükkanlarını kapattı. Devlet büyüklerimiz artık bunu düşünmeli.”

Öğrenci Halil İbrahim Yıldız da kararı desteklediğini belirterek, “Bence bu karar yerinde” dedi.

K24’e konuşan Yıldız, “Çünkü kaldığımız eve 3 bin lira kira ödüyoruz. Mültecilerin sayısının artmasından dolayı fiyatlar yükseldi. Ancak ne yazık ki pahalılık yüzünden bu duruma istismar edenler de var” ifadelerini kullandı.

İşyeri sahibi Murat Akıllı, “Mültecileri burada isteyenler, buyursunlar onları evlerine alsınlar. Mültecilerin burada yaşamasını istemiyorum. Çünkü onlarla anlaşamıyoruz” dedi.

“Biz akşam 8’den sonra evlerimize kapanıyoruz ama gece 12’nin ardından cadde ve sokaklar mültecilerle doluyor” diyen Akıllı, “Bakan diyor ki ‘Ağır işi mültecilere yaptırıyoruz.’ Biz Türkler ağır işlerde çalışamıyor muyuz? İktidar Ebabil kuşlarının ayaklarına altın bağlasa ve onları halka dağıtsa da artık eskisi gibi destek göremeyecek” diye konuştu.

K24’e konuşan Iraklı mülteci Afra Aziz ise, “Onların mültecilerle ilgili böyle bir karar alma hakları yok. Çünkü yanlış ve kirli bir karar” dedi.

Yaşamak için İstanbul’a geldiklerini söyleyen Aziz, “Ancak hayatını zehrediyorlar. Alınan yanlış kararlarla ilgili mültecileri sorumlu tutuyorlar. Ben de mülteciyim, 8 yıldır burada yaşıyorum. Şu ana kadar hiç kimseyle herhangi bir sorunum olmadı” ifadelerini kullandı.