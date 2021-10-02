Tartışmalı Devlet Başkanı Duterte siyaseti bıraktı

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Açıklamalarıyla büyük tartışmalara yol açan Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin PDP-Laban partisinden Senatör Christopher "Bong" Go, başkanın yerine aday olduğunu açıkladı.

Filipinler anayasası, başkan seçilen politikacının aynı göreve ikinci defa getirilmesini yasaklıyor. 60 milyon seçmenin bulunduğu ülkede başkan olan, bu koltukta 6 yıl kalabiliyor.

Seçim anketlerinde ilk sırada bulunan Duterte bu durumdan dolayı seçimlere başkan yardımcısı olmak için katılacağını açıklamıştı.

Başkanlık için iddialı adaylar arasında Duterte'nin kızı Sara bulunuyor. Duterte'nin çekilmesiyle kızı Sara'nın önünün açıldığı yorumları yapılıyor.

Duterte'nin yerine adaylığını açıklayan Christopher "Bong" Go ise diktatör Ferdinand "Bongbong" Marcos'un oğlu.

Başkanlık seçimlerinin diğer iddialı adayları arasında eski oyuncu ve belediye başkanı Francisco Domagoso ve dünyaca ünlü Filipinli boksör Manny Pacquiao da bulunuyor.

DUTERTE'NİN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALARI

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 2018 yılında, Tanrı'nın "aptal olduğunu" söylemiş ve nüfusun yüzde 86'dan fazlasının Katolik olduğu ülkede öfke yaratmıştı.

Duterte daha önce de ülkesindeki milyonlarca uyuşturucu bağımlısını katletmekten mutlu olacağını söylemiş ve uluslararası arenada aldığı eleştirilere karşı ABD Başkanı Barack Obama'ya "O.çocuğu" demiş ve AB'yi ikiyüzlülükle suçlamıştı.

Nisan 2016'da da Davao'da yaptığı seçim konuşmasında 1989'da öldürülen Avustralyalı bir kadın misyoner için, "Çok kızmıştım çünkü tecavüze uğramıştı. Ama çok güzeldi ve Belediye Başkanı ilk sırayı almalıydı. Çok yazık" demişti. Daha sonra kampanya yetkilileri Duterte adına özür dilemişti.

Rodrigo Duterte daha önce de Filipinli askerlerin kadın komünist isyancıları cinsel organlarından vurulmaları gerektiğini de söylemişti.

Duterte ülke dışında çalışan Filipinli bir kadın işçiyi canlı yayında dudaklarından öpmesiyle de haberlere konu olmuştu.