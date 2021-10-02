Politika

Başbakan: Din alimleri barış ve hoşgörü mesajını yaymalı

Başbakan Mesrur Barzani, din alimlerinin barış ve hoşgörü mesajını toplumda yayma rolünün önemine vurgu yaptı.
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kürdistan Mesrur Barzani din alimleri

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün, Kürdistan’daki din alimlerinden Dr. Abdulatif Ahmed’i kabul etti.

Görüşmede Kürdistan din alimlerinin ulusal konularda sorumluluk alma rolünün önemine değinen Başbakan, radikalizmin reddedilmesi ve Kürdistan Bölgesi’ndeki farklı bileşenler arasında birlikte yaşam kültürünün geliştirilmesinde edilmesinde etkili olduklarını ifade etti.

Başbakan ayrıca, din alimlerinin, toplumun uyandırılması, barış ve hoşgörü mesajını yayılması, Kürdistan halkının kazanımlarının korunması ve toplumsal barışın sağlanmasında rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Dr. Abdulatif Ahmed ise toplum çıkarını gözeten bazı önerilerde bulundu.

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