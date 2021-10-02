Başbakan: Din alimleri barış ve hoşgörü mesajını yaymalı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün, Kürdistan’daki din alimlerinden Dr. Abdulatif Ahmed’i kabul etti.

Görüşmede Kürdistan din alimlerinin ulusal konularda sorumluluk alma rolünün önemine değinen Başbakan, radikalizmin reddedilmesi ve Kürdistan Bölgesi’ndeki farklı bileşenler arasında birlikte yaşam kültürünün geliştirilmesinde edilmesinde etkili olduklarını ifade etti.

Başbakan ayrıca, din alimlerinin, toplumun uyandırılması, barış ve hoşgörü mesajını yayılması, Kürdistan halkının kazanımlarının korunması ve toplumsal barışın sağlanmasında rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Dr. Abdulatif Ahmed ise toplum çıkarını gözeten bazı önerilerde bulundu.