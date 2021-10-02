Haftalık vaka haritası açıklandı: En az vaka Van’da

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Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre haftalık vaka tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı.

Her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70, İzmir'de 49,01 oldu.

Önceki hafta (11-17 Eylül) Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 olmuştu.

EN FAZLA VAKA KAYSERİ’DE

Kayseri, 100 bin kişide 539,31 ile en fazla vakanın görüldüğü ile oldu. Kayseri'yi Zonguldak, Trabzon ve Rize takip etti.

Nüfusa göre en az vakanın olduğu il ise 41,50 ile Van. Van'ın yanı sıra Aydın ve Antalya da en az vaka görülen illerden.

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre artan illerin durumunu da paylaşan Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

"18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı. Tedbirler vazgeçilmez."