ABD’den Türkiye’ye: Rusya’dan yeni silah alımı ilişkileri daha da riske atar

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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman "Türkiye'yi her düzeyde ve her fırsatta S-400 sistemini elinde tutmamaya ve ilave Rus askeri teçhizatı satın almaktan kaçınmaya çağırdık" dedi.

Sherman, İsviçre'de gazetecilerin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmesi soruldu.

Sherman, "S-400, NATO sistemleriyle uyumlu değil. Bu yönde hareket etmeleri halinde sonuçlarının ne olacağını Türkiye'ye açıklamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin değerli bir NATO müttefiki olduğunu söyleyen Sherman, ABD'nin Ankara ile olan ilişkiye değer verdiğini vurguladı; milyonlarca Suriyeli mülteciyi memnuniyetle karşıladığını ve Kabil'in uluslararası havaalanını restore etmeye yardım tekliflerini hatırlattı.

Geçtiğimiz hafta Soçi'de bir araya gelen Erdoğan ve Putin'in, savaş uçakları ve potansiyel olarak denizaltılar da dahil olmak üzere daha fazla askeri işbirliğini görüştüğü belirtiliyor.

Rusya'dan yeni bir S-400 alımı daha yapabileceklerini açıklayan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile ilişkilerde "İyi bir başlangıç yapmadık" demişti.

Ankara'nın S-400 alımları sebebiyle Washington, şu anda yürürlükte olan CAATSA yaptırımlarını devreye sokmuş ve NATO üyesi olmasına rağmen Türkiye'yi F-35 savaş uçakları programından çıkarmıştı.