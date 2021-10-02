Politika

Bingöl’de saldırı: 2 işçi hayatını kaybetti

Bingöl’ün Genç ilçesinde elektrik arızasını gidermek için giden ekibe ait aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
kürdistan Bingöl Genç saldırı

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanlığı, Bingöl’ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde, elektrik şirketine ait aracın geçişi sırasında PKK mensuplarınca yola tuzaklandığı belirtilen patlayıcının patlatılması sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün saat 11.00 sıralarında Bingöl’ün Genç ilçesi Yolçatı Köyünde yaşanan elektrik arızasını gidermek için giden Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş’ye ait aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 2 işçi şehit olmuştur. 

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Bombalı saldırının ardından güvenlik güçlerimizce bölgede bölücü terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon başlatılmıştır.”

 

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