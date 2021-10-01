PKK’den KDP Şengal Adayı Viyan Dexil’e engelleme

ŞENGAL (K24)

Seçim çalışmaları kapsamında Şengal ve Şerefdin’e geçmek isteyen Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adayı Viyan Dexil ve beraberindeki heyet, PKK mensupları tarafından engellendi.

Olayla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Viyan Dexil, “Şengalliler oylarını KDP’ye veriyor ancak PKK mensupları Şengal ve Şerefdin’e geçişimizi engelledi” dedi.

PKK’nin Şengal’deki varlığının yasal olmadığını vurgulayan Viyan Dexil, “Yabancı bir gücün bir adayın seçim çalışmasını engellemesi tam anlamıyla bir skandal. Bu hem Irak’ın sistemi hem de güvenlik güçlerinin bir zaafı” ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’ye de seslenen Dexil, “Şimdi yasal ve en doğal hakkımız olan seçme ve seçilme hakkı engellendi, Kazimi kimsenin engellenmeyeceğini söylemişti. Sayın Kazimi şimdi bu olayla ilgili ne diyecek? Bugün yapılan Şengal’in işgalidir” şeklinde konuştu.

“Bugün bizi engelleyenler seçim günü ne yapacak?” sorusunu soran Dexil, “Bugün yaşananlar, halkın seçim günü sandık başına gitmemesi için de bir plan olduğunun göstergesidir” dedi.

Viyan Dexil, KDP olarak yaşananları kayıt altına aldıklarını ve Irak Yüksek Seçim Komisyonu’na ileteceklerini kaydetti.