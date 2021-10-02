ABD’li Başkonsolos yineledi: ABD, Kürdistan Bölgesi’nde kalacak

ERBİL (K24)

ABD'nin Erbil Başkonsolosu Robert Palladino, düzenlediği basın toplantısında ülkesinin uzun bir süre daha Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta kalacağını belirtti.

“ABD, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ı desteklemeyi sürdürecek” diyen Robert Palladino, “ABD, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın başarılı olması için buralarda kalma kararına bağlıdır. Başkan Joe Biden, Ortadoğu’nun güvenliğinin Irak'a, Irak'ın güvenliğinin de Kürdistan Bölgesi'nin güvenliğiine bağlı olduğunu düşünüyor” ifadelerini kullandı.

ABD’nin uzun bir süre Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta kalmaya devam edeceğini belirten Palladino “Kürdistan Bölgesi, ABD’nin en önemli müttefiklerinden biri” dedi.