Sağlık

Türkiye’de coronavirüste son durum

Türkiye’de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 203 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 973 yeni vaka tespit edildi.
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türkiye coronavirüs Covid-19 salgın

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 203 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 973 vaka tespit edildi.

Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 162 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 110 kişi iyileşti.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yeni vaka sayımız 27 bin 973. Can kaybımız 203. Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım."

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