Yaşam

VİDEO: Korek Dağı'nda Sonbahar Paraşüt Festivali düzenlendi

Korek Dağı'nda düzenlenen Sonbahar Paraşüt Festivali’ne Kürdistan Bölgesi ve Irak'tan 5 takım katıldı.
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kürdistan Sonbahar Paraşüt Festivali Erbil Duhok

HABER MERKEZİ

Soran İdaresindeki Korek Dağı'nda düzenlenen Sonbahar Paraşüt Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Musul, Duhok, Koye, Süleymaniye ve Erbil’den 100 paraşütçünün katıldığı festivalde 500 ile 950 metre yükseklikten uçuşlar yapıldı. 

Başkent Erbil’den festivale katılan ekibin başkan yardımcısı Kurdiwan Neqşebendi, Kürdistan Bölgesi'nin birçok yerinde yamaç paraşütü atlama sporunun yapılması gerektiğini söyledi.

K24’e konuşan Neqşebend, şunları kaydetti:

“Biz birçok ülkede bu spor dalındaki müsabakalara katıldık. Burada da aynı şeyler oluyor ama sadece onlar bu spora daha çok önem veriyor. Kürdistan Bölgesi’nin birçok yerinde bu sporun yapılmasını istiyoruz. Böylece bu sporun uluslararası alana yerleştirilmesini umuyoruz.”

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