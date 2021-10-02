Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 vakalarında düşüş

ERBİL(K24)

Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 6 bin 33 bin 475 Covid-19 testi uygulanırken, 439 kişinin testi pozitif çıktı.

Son 24 saatte 1414 kişi iyileşti, 19 kişi ise yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 145 bin 760 Covid-19 testi yapılırken, 334 bin 31 kişide virüs görüldü.

Şimdiye kadar 300 bin 803 kişi sağlığına kavuştu, 5 bin 911 kişi ise virüse yenik düştü.

BAŞBAKAN’DAN AŞILANMA ÇAĞRISI

Başbakan Mesrur Barzani, dün sosyal medya hesabından bir kez daha aşılanma çağrısı yaptı.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon dozu aşkın Covid-19 aşısının yapıldığını belirtti.

Şimdiye kadar 1 milyon dozu aşkın aşının yapıldığını kaydeden Başbakan, aşılanma sürecinin 171 merkezde iyi bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

628 bin ilk doz aşının yapıldığını bildiren Başbakan, 410 bin ikinci doz aşının yapıldığını kaydetti.

1 buçuk milyon doz aşının daha temin edildiğini vurgulayan Başbakan, “Birlikte Kürdistan’ı koruyalım, aşı olun” ifadelerini kullandı.