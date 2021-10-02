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Haydar Şeşo’dan KDP adaylarını engelleyen PKK’ye tepki

Ezidxan Gücü Komutanı Haydar Şeşo, seçim çalışmaları kapsamında Şengal ve Şerefdin’e geçmek isteyen KDP adaylarını engelleyen PKK’ye tepki gösterdi.
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Haydar Şeşo
Haydar Şeşo
kürdistan Irak Seçimleri 2021 Haydar Şeşo PKK tepki Şengal

ŞENGAL (K24)

Seçim çalışmaları kapsamında bugün Şengal ve Şerefdin’e geçmek isteyen Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adayı Viyan Dexil ve beraberindeki heyet, PKK mensupları tarafından engellendi.

Şengal’de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Ezidxan Gücü Komutanı Haydar Şeşo, “Bugün kardeşlerimize yapılanlar hiçbir demokratik ve insani ilkeyle bağdaşmıyor. Yabancı silahlı gruplar, Şengal’de durumun normalleşmesine engel oluyor” dedi.

“Güvenlik güçlerinin adayları daha fazla koruması gerekirdi” diyen Haydar Şeşo, tüm tarafların Ezidi Kürtlerinin haklarının korunmasında daha fazla hassasiyet göstermesi gerektiğini vurguladı.

Bazı çevrelerin PKK’nin Şengal’deki varlığını kabul etmediğini bazılarının ise bunu görmezden geldiğini belirten Şeşo, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bazıları Şengal’de PKK var’ diyor, bazıları ise bunu kabul etmiyor ve ‘Onlarla hiçbir ilişkimiz yok’ diyor. Ancak onlarca, yüzlerce silahlı kişinin otomobilleri emniyet güçlerinin gözlerinin önünden konvoy şeklinde geçiyor.”

“Herkes olan bitenin farkında ancak ses çıkaran yok” ifadelerini kullanan Haydar Şeşo, “Şengal'in çevresinden olan ve gemişte DAİŞ saflarındaki Araplar şimdi YBŞ saflarında ve sayıları Ezidilerin sayısından daha fazla” dedi.

KDP’nin adaylarının da Ezidilerin de seçim çalışmalarını yapmaktan geri durmayacağını vurgulayan Ezidxan Gücü Komutanı, “Çünkü dünyanın hiçbir yerinde yasalar ve demokratik ilkeler seçim çaılşması yapmak isteyen adayların engellenmesine izin vermez. Bundan dolayı bir karar vermek ve bir tutum sergilemek gerekir” şeklinde konuştu.

PKK mensuplarınca  Şengal ve Şerefdin’e geçişi engellenen KDP Şengal Adayı Viyan Dexil, düzenlediği basın toplantısında “Yabancı bir gücün bir adayın seçim çalışmasını engellemesi tam anlamıyla bir skandal. Bu hem Irak’ın sistemi hem de güvenlik güçlerinin bir zaafı” demişti.

“Bugün bizi engelleyenler seçim günü ne yapacak?” sorusunu soran Dexil, “Bugün yaşananlar, halkın seçim günü sandık başına gitmemesi için de bir plan olduğunun göstergesidir” ifadelerini kullanmıştı.

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