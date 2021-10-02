Afganistan’da silahlı saldırı: 4 ölü

HABER MERKEZİ

Başkent Kabil'in doğusundaki Nangarhar vilayetindeki Taliban yetkilileri, Celalabad kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 örgüt mensubu ve 2 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Afganistan Bağımsız Gazetecileri Koruma Derneği, Gazeteci-Yazar Sayed Maruf Sadat'ın olayda hayatını kaybeden siviller arasında olduğunu açıkladı. Hayatını kaybeden diğer sivilin ise Sadat'ın kuzeni olduğu belirtildi.

Gazeteci-Yazar Sadat'ın oğlunun da aralarında bulunduğu 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.

DÜĞÜN SALONUNDA BOMBALI SALDIRI: 2 ÖLÜ

Bu arada, Cüzcan eyaletinin Akça ilçesindeki bir düğün salonunda bombalı saldırı meydana geldi.

Bombalı saldırıda biri gelin iki kişi hayatını kaybetti.