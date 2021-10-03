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Irak seçimlerini 800 yabancı gözlemci izleyecek

10 Ekim’de yapılacak Irak genel seçimlerinde 800 yabancı gözlemci görev alacak.
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Irak Irak Seçimleri 2021 Jeanine Hennis-Plasschaert

HABER MERKEZİ

Basra’da basın toplantısı düzenleyen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, gelecek hafta yapılacak genel seçimlerde 800 yabancı gözlemcinin görev alacağını söyledi.

Seçimleri “Iraklılar için önemli ve uzun bir yolun başlangıcı” olarak tanımlayan Jeanine Hennis Plasschaert, seçimlerin sorunsuz geçmesi temennisinde bulundu.

BM Genel Sekreteri’nin Irak Özel Temsilcisi, seçimlerin önemine dikkat çekmek amacıyla dün Basra ve Nasiriye’ye ziyarette bulundu, yerel yetkililer ile sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Irak’ta erken genel seçimler 10 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

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