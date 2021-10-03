Politika

Katar’da hiçbir kadın aday seçilemedi

Katar’da ilk kez yapılan milletvekili seçimlerinde hiçbir kadın aday Şura Meclisi’ne seçilemedi.
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ortadoğu Katar seçim

HABER MERKEZİ

Katar’da dün ilk kez gerçekleştirilen Şura Meclisi seçimlerinin sonuçları açıklandı. Seçime katılım oranının yüzde 63.5 olduğu ülkede 26 kadın adaydan hiçbiri seçilemedi.

30 seçim bölgesinde 234 aday, 45 sandalyeden 30'unu kazanmak için yarıştı. Meclisteki diğer sandalyeler ise Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından atanacak.

Al Sani tarafından ülkede yasama görevini yerine getiren Şura Meclisi üyelerinin seçimle belirlenmesini öngören seçim yasası kararnamesinde, Şura Meclisi üyeliğine seçme seçilme hakkına sahip olunabilmesi için "asli uyruğun Katar olması" şartının yanı sıra "kişinin dedesinin Katarlı ve ülkede doğması kaydı" da getirilmişti.

Şura Meclisi genel bütçe yasası ile bakanlara güvenoyu verilmesi yetkisine, Al Sani ise Meclisin kararlarını veto etme hakkında sahip.

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