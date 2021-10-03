İran’da aşı olmayanlara ceza

HABER MERKEZİ

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Muhsin Ferhadi yaptığı açıklamada, yakın zamanda Coronayla Mücadele Ulusal Merkezi’nin, aşı olmayan kişilerle ilgili bir karar alacağını bildirdi.

Karara uymayan kamu çalışanları hakkında işlem yapılacağı belirtildi.

Bakan Yardımcısı Ferhadi, “Bu kararla birlikte aşı olmayan vatandaşlar, kamu hizmetlerinden yararlandırılmayacak” dedi.

İran’da yapılan bir ankete göre nüfusun yaklaşık yüzde 15’inin aşılanı, 18 yaş üstü kişiler ise aşılanmak istemiyor.

İran’da şimdiye kadar 5 milyon 611 bin 700 Covid-19 vakası kaydedildi, 120 bin 880 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.