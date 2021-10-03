Politika

Macaristan Başkonsolosu: Kürdistan Bölgesi’ni takdir ediyoruz

Macaristan’ın Erbil Başkonsolosu, ülkesinin, Kürdistan Bölgesi’nde farklı bileşenler arasındaki birlikte yaşam kültürünü takdir ettiğini söyledi.
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kürdistan Mesrur Barzani Macaristan

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Macaristan’ın yeni Erbil Başkonsolosu Attila Tos’u kabul etti.

Başbakan, Başkonsolos Tos’a yeni görevinde başarıları diledi.

Macaristan Başkonsolosu da ülkesinin, Kürdistan Bölgesi’nde farklı bileşenler arasındaki birlikte yaşam kültürünü takdir ettiğini ve buna saygı duyduklarını belirtti.

Tos, başta yatırım ve ticaret olmak üzere Kürdistan Bölgesi’yle ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade etti.

 

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