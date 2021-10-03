Politika

Başbakan Mesrur Barzani: Stratejik projeler hayata geçiriliyor

AB Kürdistan Bölgesi Ofisi Sorumlusu Paret’i göreve başlamasından ötürü tebrik eden Başbakan Mesrur Barzani, Paret’e başarı dileklerini iletti.
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kürdistan Mesrur Barzani AB Marie Paret

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Avrupa Birliği’nin (AB) Kürdistan Bölgesi Ofisi Sorumlusu Marie Paret’i kabul etti.

Görüşmede, AB Kürdistan Bölgesi Ofisi Sorumlusu Paret’i göreve başlamasından ötürü tebrik eden Başbakan Mesrur Barzani, Paret’e başarı dileklerini iletti.

9’uncu kabinenin reformlarına değinen Başbakan, gelir kaynaklarının çeşitliliği, güçlü bir ekonomik altyapı inşa etme ve vatandaşlara daha çok hizmet etme doğrultusunda çalışma planlarından söz etti.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin tüm bölgelerinde ayrım gözetilmeksizin stratejik projelerin hayata geçirildiğini ifade etti.

AB Kürdistan Bölgesi Ofisi Sorumlusu Paret ise, AB’nin Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne destek sunmaya ve koordinasyon içerisinde olmaya hazır olduğunu söyledi.

Paret, tüm alanlarda ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarını bildirdi.

Görüşmede, 10 Ekim’de gerçekleşecek olan Irak genel seçimleri, seçimleri gözetim mekanizması ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak hükümeti arasındaki ilişkiler de masaya yatırıldı.

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