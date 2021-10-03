Politika

Kabil’de bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir caminin girişinde düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
dünya Afganistan Kabil Bombalı saldırı

HABER MERKEZİ

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir caminin girişinde bombalı saldırı düzenledi.

Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırıda Eidgah Camii'nin hedef alındığı aktarıldı.

Olay yerinde çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bildirilirken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Söz konusu camide, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in geçen hafta vefat eden annesi için merasim düzenlendiği belirtildi.

Patlama noktasına yakın yerde bulunan bir dükkanın sahibi, patlamanın ardından silah sesleri duyduğunu söyledi.

Bölgeye gelen ambulansların yaralıları Kabil Acil Hastanesi'ne taşıdığı kaydedildi. (Kaynak: AP, AFP)

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