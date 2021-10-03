DAİŞ ile Boko Haram çatıştı: 24 ölü
HABER MERKEZİ
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Borno eyaletine bağlı Gwoza bölgesinde Boko Haram ile DAİŞ'in Afrika kolu Batı Afrika Eyaleti İslam Devleti (ISWAP) birbirine ateş açtı.
Çatışmada 24 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.
Öte yandan, Borno eyaletine bağlı Damboa bölgesinde Boko Haram ile ordu arasında çatışmalar sürüyor.
Nijerya'da Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu olan Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.
Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.