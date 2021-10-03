Messi’li PSG ilk kez kaybetti

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Lionel Messi, Neymar ve Mbappe'li PSG, deplasmanda Rennes'e 2-0 mağlup oldu ve bu sezon ligde ilk yenilgisini aldı.

Rennes'in gollerini 45’inci dakikada Gaetan Laborde ve 46’ncı dakikada Flavien Tait kaydetti.

PSG'de Mbappe'nin ikinci yarıda attığı gol VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Rennes'in 80’ıncı dakikada kazandığı penaltı da VAR incelemesi sonucu iptal oldu.

PSG, toplamda 13 şut çekti ancak bu şutların hiçbiri kaleyi bulmadı.

Ligde ilk 8 maçının tamamını kazanan PSG, ilk puan kaybını mağlubiyetle tatmış oldu ve 24 puanda kaldı. Rennes ise puanını 12'ye çıkardı.