Sağlık

ABD’de salgın: Son 24 saatte 614 kişi öldü

ABD'de, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 614 artışla 700 bin 941'e çıktı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD Covid-19 ABD salgın

HABER MERKEZİ

Johns Hopkins Üniversitesi’nin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 37 bin 565 artarak 43 milyon 658 bin 833 oldu.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 614 artışla 700 bin 941'e ulaştı.

California, 4 milyon 731 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 83 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 620 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 69 bin 246 ile ilk sırada yer alırken, bu sayı Teksas'ta 65 bin 785, New York'ta 55 bin 434 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 77,5'ine en az bir doz, yüzde 67'den fazlasına ise iki doz Covid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 214 milyon 870 binden fazla kişiye ilk doz, 185 milyon 143 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv