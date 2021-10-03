Kürdistan Bölgesi’nde salgında son durum
ERBİL (K24)
Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.
Buna göre son 24 saatte 7 bin 974 Covid-19 testi uygulanırken, 1532 kişinin testi pozitif çıktı. En fazla vaka (710) Süleymaniye’de görüldü.
Son 24 saatte 1388 kişi sağlığına kavuştu, 13 kişi ise yaşamını yitirdi.
Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:
Test: 3 milyon 153 bin 734
Vaka: 335 bin 563
İyileşen: 302 bin 191
Tedavisi süren: 27 bin 448
Ölüm: 5 bin 924