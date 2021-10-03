Kürdistan Bölgesi’nde salgında son durum

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 7 bin 974 Covid-19 testi uygulanırken, 1532 kişinin testi pozitif çıktı. En fazla vaka (710) Süleymaniye’de görüldü.

Son 24 saatte 1388 kişi sağlığına kavuştu, 13 kişi ise yaşamını yitirdi.

Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:

Test: 3 milyon 153 bin 734

Vaka: 335 bin 563

İyileşen: 302 bin 191

Tedavisi süren: 27 bin 448

Ölüm: 5 bin 924