Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde salgında son durum

Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 13 kişi hayatını kaybederken, 1532 vaka tespit edildi.
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kürdistan Kürdisan Bölgesi Covid-19 bilanço

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 7 bin 974 Covid-19 testi uygulanırken, 1532 kişinin testi pozitif çıktı. En fazla vaka (710) Süleymaniye’de görüldü.

Son 24 saatte 1388 kişi sağlığına kavuştu, 13 kişi ise yaşamını yitirdi.

Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:

Test: 3 milyon 153 bin 734

Vaka: 335 bin 563

İyileşen: 302 bin 191

Tedavisi süren: 27 bin 448

Ölüm: 5 bin 924

 

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