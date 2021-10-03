Kerbela’da kadınlardan KDP adayına destek etkinliği

ERBİL (K24)

KDP’nin Irak’ta yapılacak genel seçimler kapsamındaki çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Seçimlere oldukça iddialı bir şekilde hazırlanan KDP’nin Kerbela Adayı Dr. Heysem Meyahi’ye destek etkinliği düzenlendi. Etkinliğe onlarca kadın katılırken, KDP adayına destek çağrıları yapıldı.

10 Ekim’de yapılacak seçimlerde partiler parlamentodaki 329 sandalye için yarışacak. KDP'nin 10’dan fazla vilayette adayı bulunuyor.

ANKET: KDP IRAK GENELİNDE BİRİNCİ PARTİ

KDP'nin 10 Ekim’de yapılacak Irak genel seçimlerinde birinci parti olacağı öngörülüyor.

Beyan Araştırma ve Planlama Merkezi tarafından yapılan ankete göre, seçimlerde KDP tekrar Irak genelinde birinci parti olarak çıkıyor.

Bağdat merkezli olup tarafsızlığıyla bilinen söz konusu anket şirketi, tüm Irak vilayetlerinde telefon yoluyla anket gerçekleştirdi.

Anket sonucuna göre şu an Irak Parlamentosu’nun en büyük partisi olan KDP, birinci parti olma özelliğini koruyor.

Anket sonucuna göre, KDP Irak genelinde yüzde 7.45 oy alıyor. 3 koalisyon ise KDP’den daha çok oy alacak. Bunlar; yüzde 14.81 ile Sairun Koalisyonu, yüzde 11.83 ile Kanun Devleti Koalisyonu ve yüzde 8.98 ile Muhammed Halbusi liderliğindeki Ulusal Gelişim Koalisyonu.