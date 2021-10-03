Coverage Politika

Kerbela’da kadınlardan KDP adayına destek etkinliği

Irak’ın Kerbela kentinde onlarca kadının katılımıyla Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adayına destek etkinliği düzenlendi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Kerbela KDP destek etkinlik Irak Seçimleri 2021

ERBİL (K24)

KDP’nin Irak’ta yapılacak genel seçimler kapsamındaki çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Seçimlere oldukça iddialı bir şekilde hazırlanan KDP’nin Kerbela Adayı Dr. Heysem Meyahi’ye destek etkinliği düzenlendi. Etkinliğe onlarca kadın katılırken, KDP adayına destek çağrıları yapıldı.

10 Ekim’de yapılacak seçimlerde partiler parlamentodaki 329 sandalye için yarışacak. KDP'nin 10’dan fazla vilayette adayı bulunuyor.

ANKET: KDP IRAK GENELİNDE BİRİNCİ PARTİ

KDP'nin 10 Ekim’de yapılacak Irak genel seçimlerinde birinci parti olacağı öngörülüyor.

Beyan Araştırma ve Planlama Merkezi tarafından yapılan ankete göre, seçimlerde KDP tekrar Irak genelinde birinci parti olarak çıkıyor.

Bağdat merkezli olup tarafsızlığıyla bilinen söz konusu anket şirketi, tüm Irak vilayetlerinde telefon yoluyla anket gerçekleştirdi.

Anket sonucuna göre şu an Irak Parlamentosu’nun en büyük partisi olan KDP, birinci parti olma özelliğini koruyor.

Anket sonucuna göre, KDP Irak genelinde yüzde 7.45 oy alıyor. 3 koalisyon ise KDP’den daha çok oy alacak. Bunlar; yüzde 14.81 ile Sairun Koalisyonu, yüzde 11.83 ile Kanun Devleti Koalisyonu ve yüzde 8.98 ile Muhammed Halbusi liderliğindeki Ulusal Gelişim Koalisyonu.

 

İlgili konular
kürdistan

KDP’den PKK’ye tepki: Kabul edilemez!
  9 Saat
kürdistan

Neçirvan Barzani: Şengal kurtarılmadan Başkan Barzani cepheden evine dönmedi
  16 Saat
Irak

Anket: KDP Irak genelinde birinci parti
  19 Saat
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv