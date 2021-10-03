Politika

10 yıl sonra bir ilk: Esad Ürdün Kralı Abdullah’ı aradı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın, 10 yıl sonra ilk kez Ürdün Kralı 2’nci Abdullah'ı, ‘ikili ilişkilerin geliştirilmesinin ve işbirliğinin artırılmasının’ yollarını ele almak için aradığı duyuruldu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ortadoğu Ürdün Kralı 2nci Abdullah Beşar Esad görüşme

HABER MERKEZİ

Ürdün Kralı 2’nci Abdullah bugün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’dan bir telefon aldı.

Ürdün Kraliyeti'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, iki lider, “ilişkilerin geliştirilmesini ve işbirliğini artırmanın yollarını” ele aldı.

İki ülke arasındaki sınırların geçtiğimiz hafta tamamen açılması sonrası yapılan görüşmede, Ürdün Kralı 2’nci Abdullah'ın, “Suriye'nin egemenliğini ve istikrarını koruma girişimlerini desteklediğini” söylediği belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA da, Esad’ın Kral Abdullah’ı aradığını bildirerek, görüşmede iki ülke ve halklar yararına ikili ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi konularının ele alındığını duyurdu.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv