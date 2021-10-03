10 yıl sonra bir ilk: Esad Ürdün Kralı Abdullah’ı aradı

HABER MERKEZİ

Ürdün Kralı 2’nci Abdullah bugün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’dan bir telefon aldı.

Ürdün Kraliyeti'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, iki lider, “ilişkilerin geliştirilmesini ve işbirliğini artırmanın yollarını” ele aldı.

İki ülke arasındaki sınırların geçtiğimiz hafta tamamen açılması sonrası yapılan görüşmede, Ürdün Kralı 2’nci Abdullah'ın, “Suriye'nin egemenliğini ve istikrarını koruma girişimlerini desteklediğini” söylediği belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA da, Esad’ın Kral Abdullah’ı aradığını bildirerek, görüşmede iki ülke ve halklar yararına ikili ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi konularının ele alındığını duyurdu.