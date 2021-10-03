Başbakan İsveçli parlamenter heyetini kabul etti

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, aralarında Hakan Svinling ile Yasmin Bosyo’nun da bulunduğu İsveçli parlamenter heyetini kabul etti.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi’ndeki son gelişmeler ile 10 Ekim’de yapılacak Irak seçimleri ele alındı.

Görüşmede ayrıca; Kürdistan Bölgesi’ndeki bileşenlerin durumu, Şengal Anlaşması’nın uygulanasının önemi, sığınmacı ve göçzedelerin evlerine dönüş imkanlarının sağlanması gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu.