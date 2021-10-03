Politika

Başbakan İsveçli parlamenter heyetini kabul etti

Başbakan Mesrur Barzani, İsveçli parlamenterlerden oluşan heyetle Kürdistan Bölgesi'ndeki son gelişmeler ile 10 Ekim’de yapılacak Irak seçimlerini görüştü.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesrur Barzani İsveçli parlamenterler görüşme

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, aralarında Hakan Svinling ile Yasmin Bosyo’nun da bulunduğu İsveçli parlamenter heyetini kabul etti.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi’ndeki son gelişmeler ile 10 Ekim’de yapılacak Irak seçimleri ele alındı.

Görüşmede ayrıca; Kürdistan Bölgesi’ndeki bileşenlerin durumu, Şengal Anlaşması’nın uygulanasının önemi, sığınmacı ve göçzedelerin evlerine dönüş imkanlarının sağlanması gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv