Türkiye’de son 24 saatte 194 ölüm, 27 bin 351 vaka

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 194 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 351 yeni vaka tespit edildi.

Bir günde 348 bin 462 test yapıldı, 22 bin 4 kişi sağlığına kavuştu.

Türkiye'de ayrıca bugüne kadar yapılan aşı saysı 54 milyon 38 bin 516'sı birinci doz, 45 milyon 23 bin 309'u ikinci doz, 10 milyon 481 bin 25'i üçüncü doz olmak üzere 110 milyon 333 bin 793'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Urfa, Batman, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.

Öte yandan Twitter hesabından aşı, maske ve mesafe ile ilgili uyarılarda bulunan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da şunları kaydetti:

“Aşı konusunda daha hızlı hareket etmeliyiz. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere daha büyük bir ciddiyetle uymalıyız. İçinde bulunduğumuz dönemde hastalığın yayılması kolaylaştı. İyi haberler çift doz aşı oranının artmasına, maske ve mesafe kuralına uyulmasına bağlı.”