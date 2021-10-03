Coverage Politika

KDP’den PKK’ye tepki: Kabul edilemez!

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Yüksek Seçim Komisyonu, adaylarının seçim çalışmaları kapsamında Şengal’e geçişini engelleyen PKK’ye sert tepki gösterdi.
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ERBİL (K24)

KDP Yüksek Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada “PKK Iraklı olmayan siyasi bir taraftır ve silah zoruyla KDP adaylarının seçim çalışmalarını engelliyor” denildi.

“PKK uzun bir zamandan beri yasal olmayan bir tarzda bölgede kendini dayatıyor” ifadelerine yer verilen açıklamada, PKK’nin kentteki durumun normalleşmesi için yapılan Şengal Anlaşması’nın uygulanması ve göçzedelerin evlerine dönüşü önünde bir engel olduğu vurgulandı.

PKK’nin bölgedeki varlığının yasalara aykırı olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yasal ve Iraklı olmayan silahlı bir gücün Şengal’de günlük yaşamın normalleşmesini ve Irak’ın bileşenlerin en önemli anayasal haklarından olan seçim çalışmaları ve fikir özgürlüğünü engellemesi son derece üzüntü vericidir. Irak Anayasası’nın 38’inci ve Seçim Yasası’nın 22’nci maddelerine göre Irak hükümetinin adayları koruma sorumluluğu vardır. PKK’lilerce gerçekleştirilen yasal olmayan olayda Irak hükümeti ve güvenlik sisteminin zafiyeti açıkça ortaya çıkmıştır.”

 Irak hükümeti ve Irak Yüksek Seçim Komisyonu’na görevlerini yapma çağrısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

PKK’nin Şengal ve Ninova eyaleti sınırlarındaki hukuksuz engellemelerinin durdurulması gerektiğini vurguluyoruz. Halkın seçme özgürlüğü ve demokratik haklarının korunması için sorumlular hakkında cezai işlem başlatılması gerektiğini ifade ediyoruz. Halkın seçim sürecine, haklarına, KDP’nin üye ve taraftarlarına yönelik söz konusu suçların devamı kabul edilemez.”

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