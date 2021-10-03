Twitter'dan Taliban Sözcüsü'ne kısıtlama

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Taliban Sözcüsü ve Taliban yönetiminin "Kültür Bakanı Yardımcısı Vekili" Mücahid'in Twitter hesabına girenler, "Dikkat, bu hesap geçici süreliğine kısıtlanmıştır" ifadesi ile karşılaştı.

Mücahid'in İngilizce paylaşım yaptığı hesabına ise herhangi bir kısıtlamanın getirilmediği görüldü.

Facebook da, geçtiğimiz ay terör örgütü olarak gördüğü Taliban'a ait hesaplar ve Taliban’ı destekleyen içerikleri yasakladığını bildirmişti.

Facebook sözcüsü, BBC’ye yaptığı açıklamada, Taliban’ın ABD yasalarına göre terör örgütü olarak görüldüğünü ve tehlikeli örgütler politikaları uyarınca şirket hizmetlerinden faydalanmasının yasaklandığını söylemişti.

Sözcü, söz konusu kararın Instagram ve WhatsApp için de geçerli olduğunu söylemişti.

Taliban, mesajlarını yaymak için yıllardır sosyal medya platformlarını kullanıyor.