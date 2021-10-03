Politika

Irak’ta karakolu hedef alan intihar eylemcisinin kimliği tespit edildi

Irak’ın batısındaki Anbar vilayetinde polis müdürlüğünü hedef alan intihar eylemcisinin kimliği tespit edilirken, Başbakan Mustafa Kazimi saldırıyı önleyen polisi ödüllendirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
Irak Irak Anbar polis karakolu saldırgan kimlik

HABER MERKEZİ

Irak'ın batısındaki Anbar vilayetinde polis müdürlüğünü hedef alan intihar eylemcisinin kimliği açıklandı.

Irak basınının güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberde, bomba yüklü araçla polis müdürlüğü binasını patlatmayı planlayan ancak binaya yaklaşmadan önce güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirilen saldırganın Ebu Mahmut kod adlı Şakir Abbud Ahmet olduğu ifade edildi.

İntihar eylemcisinin 1988 doğumlu olduğu ve terör örgütü DAİŞ'in Rutba bölge sorumlusu olduğu aktarıldı.

Bomba yüklü aracı fark etmesinin ardından saldırganı vurarak polis müdürlüğü binasına yaklaşmasını önleyen polis memuru, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi tarafından ödüllendirildi.

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, saldırıyı önleyen polis memuru Hamit Şuayip Abdullah'ın cesareti ve kahramanlığı nedeniyle daha yüksek bir rütbe ile para ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv