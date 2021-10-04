Irak güçleri ile DAİŞ arasında şiddetli çatışma

TUZXURMATU (K24)

Tuzhurmatu’dan bildiren K24 muhabiri, dün gece DAİŞ’lilerin, kentin güneyinden Irak ordusuna ait birkaç noktaya eş zamanlı saldırıda bulunduğunu aktardı.

Muhabirimiz, elde edilen ilk bilgilere göre çatışmada 1 Irak askerinin yaşamını yitirdiğini, 1 askerin de yaralandığını bildirdi.

Çatışmanın gece boyu devam ettiği kaydedildi.

16 Ekim 2017 olaylarından sonra Haşdi Şabi ve Irak ordusunun Kerkük ve Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan diğer Kürdistani bölgelere saldırması ve Peşmerge Güçleri’nin çekilmesi üzerine bölgede büyük bir güvenlik boşluğu oluştu.

Bu boşluktan faydalanan DAİŞ’liler sık sık Irak güçleri ile sivilleri hedef alıyor.