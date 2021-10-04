Milan seriyi bozmadı

HABER MERKEZİ

Inter ve Napoli ile beraber bu hafta sonuna namağlup giren 3 takımdan birisi olan Milan, Atalanta deplasmanından da 3 puanla dönmeyi başardı.

Atalanta'nın ise resmi maçlardaki 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Milan'ın gollerini 1’inci dakikada Davide Calabria, 42'de Sandro Tonali ve 78'de Rafael Leao atarken, Atalanta'nın golleri 86'da penaltıdan Duvan Zapata ve 90+4'te Marco Pasalic'ten geldi.

Bu sonuçla 7'nci maçında 6'ncı galibiyetini alan Milan 19 puana yükselirken, Atalanta 11 puanda kaldı.