Spor

Milan seriyi bozmadı

İtalya Serie A'nın 7’nci haftasında Milan, deplasmanda Atalanta'yı 3-2 mağlup etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Atalanta Milan Seri A

HABER MERKEZİ

Inter ve Napoli ile beraber bu hafta sonuna namağlup giren 3 takımdan birisi olan Milan, Atalanta deplasmanından da 3 puanla dönmeyi başardı.

Atalanta'nın ise resmi maçlardaki 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Milan'ın gollerini 1’inci dakikada Davide Calabria, 42'de Sandro Tonali ve 78'de Rafael Leao atarken, Atalanta'nın golleri 86'da penaltıdan Duvan Zapata ve 90+4'te Marco Pasalic'ten geldi.

Bu sonuçla 7'nci maçında 6'ncı galibiyetini alan Milan 19 puana yükselirken, Atalanta 11 puanda kaldı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv