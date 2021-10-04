Numan Kurtulmuş: Kürt kardeşlerimiz de bu ülkenin eşit ve özgür yurttaşlarıdır

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu'da bir televizyon programında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'de vatandaşları etnik kökenleri üzerinden ayırarak sorunları belirlemediklerini söyleyen Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de Kürt kardeşlerimiz de bu ülkenin eşit ve özgür yurttaşlarıdır. Biz insanları kullandıkları ana dillere bakarak asla tasnif etmeyiz. Herkesin kendi ana diliyle konuşması, kendi ana dilinde kendisini ifade etmesinin son derece insani bir temel hak olduğunu bilen bir siyasi hareketiz. Zaten böyle olduğu için ana dildeki propaganda yapabilmenin önündeki engelleri kaldıran AK Parti iktidarlarıdır. İnsanların hiçbir resmi dairede Kürtçeyi konuşamadığı dönemleri hatırlayın. Bütün bunların hepsini ortadan kaldıran, Türkiye'de vatandaşlarımızın kendi dillerinde kendisini ifade edebilmesinin önünü açan siyasi hareket de burasıdır."

HDP’NİN İTTİFAK AÇIKLAMASI

HDP'nin, geçen hafta ittifak tartışmalarının konusu olmamak için stratejik bir adım attığını dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bizim hiçbir ittifakın içerisinde olmak gibi bir planımız yoktur.' dedi. 'Biz bu ittifakın içerisinde görünerek onları rahatsız etmek istemiyoruz, zaten bizim bunlarla iş birliğimiz çok açık, iş birliği yapmaya devam edeceğiz ama ittifakımızı biz böyle ittifak talebi içinde değiliz'. Çünkü eğer açık bir ittifak içinde olsalar hem CHP'nin vatansever, Kemalist, ulusalcı kesiminde bir kafa karışıklığı ortaya çıkacak hem de İYİ Parti'ye oy veren milliyetçi kesimlerde çok ciddi bir tereddüt ortaya çıkacak. Onun için orada seçime dönük olarak bu konuyu daha fazla kullanacakları görünüyor. Burada bir iş birliğini arttıracaklar. İttifaklarda mümkün olduğunca gizlemeye çalışan bir strateji izleyecekler."