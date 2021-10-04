Taliban ile DAİŞ arasında çatışma

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Taliban Sözcüsü ve Taliban yönetiminin "Kültür Bakanı Yardımcısı Vekili" Zabihullah Mücahid, Kabil'in 17’nci Polis Bölgesinde DAİŞ’e yönelik operasyon düzenlendiğini söyledi.

Operasyonda DAİŞ’e ait sığınağın imha edildiğini ifade eden Mücahid, sığınaktaki DAİŞ üyelerinin de öldürüldüğünü söyledi.

Görgü tanıkları ise Kabil'in Hayırhane bölgesinde dün gece saatlerinde DAİŞ üyeleriyle Taliban güçleri arasında yaşanan çatışma sırasında patlama seslerinin duyulduğunu öne sürdü.

Kabil'deki Eidgah Camii girişinde dün akşam saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

DAİŞ SALDIRILARI ARTTI

Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından DAİŞ saldırılarını artırdı.

DAİŞ, Taliban sonrası en kanlı eylemini Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nda gerçekleştirmişti. Havalimanında 27 Ağustos'ta düzenlenen terör saldırısında 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 170 kişi yaşamını yitirmişti.

DAİŞ’in, Afganistan'daki kalesi olarak bilinen Celalabad'da 18 ve 19 Eylül'de düzenlediği bombalı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Taliban yetkilileri, DAİŞ’in Afganistan için büyük bir tehdit oluşturmadığını ve terör örgütlerinin ülkedeki faaliyetine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.