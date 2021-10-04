Yaşam

5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Erzurum'da gök gürültülü sağanak etkili olacak.
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HABER MERKEZİ

Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Erzurum'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Dersim'de 24, Iğdır'da 19, Erzincan ve Ağrı'da 18, Erzurum'da 15, Kars'ta 13 ve Ardahan'da 11 derece olacağı öngörülüyor.

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