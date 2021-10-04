BioNTech’in CEO’su: Mutasyonlar için aşının gelecek yıl değişmesi gerekebilir

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ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile birlikte yeni tip coronavirüse (Covid-19) karşı mRNA teknolojisiyle aşı geliştiren BioNTech şirketinin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, virüsün mutasyona uğraması nedeniyle önümüzdeki yılın ortalarında farklı bir aşı geliştirilmesine ihtiyaç duyulabileceği mesajını verdi.

“GELECEK YIL FARKLI BİR AŞIYA İHTİYAÇ OLABİLİR”

Financial Times (FT) gazetesine yaptığı açıklamada, zaman içinde insan vücudunun bağışıklık savunmasından kaçabilecek mutasyonların çıkabileceğini söyleyen Şahin, "Bu yıl farklı bir aşıya hiç ihtiyaç yoktu. Fakat önümüzdeki yılın ortalarına gelindiğinde durum farklı olabilir" ifadelerini kullandı.

Şahin, başta Delta olmak üzere halihazırda var olan varyantların daha bulaşıcı olduklarını, ancak şu anki aşıların etkisini azaltacak kadar farklı olmadıklarını kaydederek, takviye dozların varyantlar karşısında işe yaradığı bilgisini paylaştı.

“BU SÜREKLİ BİR EVRİM VE O EVRİM DAHA YENİ BAŞLADI”

Covid-19'un eninde sonunda aşıyı etkisiz kılacak şekilde mutasyona uğrayabileceğini, bu durumun ise yeni varyantlara karşı özel olarak aşı geliştirilmesini zorunlu kılacağını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bu virüs kalacak ve daha da adapte olacak. Bağışıklık sisteminin, bir sonraki nesil virüsle mevcut virüse kıyasla daha kolay başa çıkacağını varsaymak için bir sebebimiz yok. Bu sürekli bir evrim ve o evrim daha yeni başladı."