Kültür-Sanat

Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

2021 Nobel Tıp Ödülü David Julius ve Ardem Patapoutian'a verildi.
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David Julius ve Ardem Patapoutian
David Julius ve Ardem Patapoutian
dünya Nobel ödül

HABER MERKEZİ

Dünyanın en önemli ödüllerinden Nobel Tıp Ödülü'nün 2021 yılındaki sahibi belli oldu.

Nobel Komitesi Başkanı Thomas Perlmann, Stockholm'de yaptığı açıklamada, 2021 Nobel Tıp Ödülü'nü David Julius ve Ardem Patapoutian'ın kazandığını duyurdu.

Komite, bilim insanlarının sıcaklık ve dokunma reseptörlerinin keşfi nedeniyle ödülü kazandığını belirtti. 

1901'den bu yana 111 Nobel Tıp Ödülü verildi. Ödülü kazananlardan 12'si kadındı.

İlk olarak Alman bilim insanı Emil Adolf von Behring'e verilen Nobel Tıp veya Fizyoloji ödülünün sahibine bir madalya, bir diploma ve miktarı yıllara göre değişen para ödülleri veriliyor.

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