Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

Dünyanın en önemli ödüllerinden Nobel Tıp Ödülü'nün 2021 yılındaki sahibi belli oldu.

Nobel Komitesi Başkanı Thomas Perlmann, Stockholm'de yaptığı açıklamada, 2021 Nobel Tıp Ödülü'nü David Julius ve Ardem Patapoutian'ın kazandığını duyurdu.

Komite, bilim insanlarının sıcaklık ve dokunma reseptörlerinin keşfi nedeniyle ödülü kazandığını belirtti.

The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7