Mbappe: Tavrım netti, ayrılmak istedim

HABER MERKEZİ

Yaz transfer dönemine Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ve Achrah Hakimi gibi transferlerle damga vuran Paris Saint-Germain (PSG), iç transferde ise belirsiz bir dönem geçirmişti.

Sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan genç yıldız Kylian Mbappe’nin takımdan ayrılmak istediği ileri sürülmüştü ve Real Madrid, transferin son günlerinde PSG’nin kapısını 180 milyon euroluk bir bedelle çalmıştı.

Fransız basınından RMC Sport’a konuşan Mbappe, geride bıraktığımız transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini doğruladı.

“Ayrılmak istediğimi bildirdim çünkü kontratımı uzatmak istemiyordum” diyen Mbappe, şunları kaydetti:

“Böylelikle kulübün bir transfer geliri elde etmesini ve yerimi doldurabilmesini istedim. Bu kulüp bana çok şey kattı ve burada her zaman mutluydum. Burada dört yıl geçirdim ve hâlâ buradayım. Ayrılmak istediğimi yeterince erken bildirdim ve böylelikle kulüp de zorda kalmayacaktı.”

“Herkesin bu süreçten iyi çıkmasını istiyordum. ‘Eğer ayrılmamı istemiyorsanız kalacağım’ dedim” ifadelerini kullanan Mbappe, “Tavrım netti, bu kararımı yeterince erken açıkladım. Ağustos’un son haftasında ayrılmak istediğimi belirtmedim, bu bir soygun olurdu. Temmuzun sonunda ayrılık kararımı bildirmiştim” şeklinde konuştu.

Real Madrid transferinin gerçekleşmemesiyle PSG’de kalan Mbappe, sezona etkili bir başlangıç yapmayı başardı.

2021-22 sezonunda şu ana dek PSG formasını 11 maçta giyen genç yıldız, dört gol beş asistlik bir performansa imza attı.