Politika

7 büyükşehirde seçim anketi: İşte sonuçlar

24 Haziran 2018 seçimlerinde ortaya çıkan sonuçlarla yapılan karşılaştırmada, AK Parti ve MHP'nin oylarının düştüğü görüldü.
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türkiye İstanbul Ankara Antep Mersin Seçim anketi AK Parti MHP

HABER MERKEZİ

ORC Araştırma Şirketi’nin anketinde İstanbul, Ankara, Mersin, Samsun, Antep, Aydın ve Malatya şehirlerindeki seçmenlere "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

24 Haziran 2018 seçimlerinde ortaya çıkan sonuçlarla yapılan karşılaştırmada, İstanbul'da AK Parti ve MHP'nin oylarının düştüğü görüldü.

Anket sonucunda İstanbul'da CHP'nin yüzde 28,5 ve İYİ Parti'nin yüzde 10,1 oy oranına sahip olduğu hesaplandı.

Ankara'da da AK Parti ve MHP'nin oylarının düştüğü sonucu ortaya çıktı.

AK Parti'nin 2018'e göre 6 puan düşerek yüzde 34,9, MHP'nin ise 3 puan düşerek yüzde 9,7 oy oranına sahip olduğu görüldü. CHP ve İYİ Parti'nin ise oy oranlarını 2018'deki seçime göre artırdığına dikkat çekildi.

Diğer büyükşehirlerde ise sonuçlar şöyle:

antep
aydin
malatya
mersin
samsun

 

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