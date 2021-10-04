Lavrov: Türkiye’yle yaptığımız anlaşmanın uygulanmasında ısrarcıyız

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Sami Şükrü ile başkent Moskova’da gerçekleştirdiği görüşme sonrasında açıklama yaptı.

Lavrov, “İdlib gerilimi azaltma bölgesinde, terörist tehdidi devam ediyor, hatta artıyor” ifadelerini kullandı.

Suriye’nin İdlib bölgesinde varlığını koruyan silahlı grupların, bulundukları alandan Suriye ordusuna karşı saldırılarını sürdürdüğünü dile getiren Lavrov, “Dahası, Rus güçlerine karşı saldırı girişimlerinde bulunuyorlar” ifadelerini kullandı.

Sergey Lavrov, Türkiye’yle İdlib’e ilişkin yaptıkları anlaşmanın tamamen uygulanması konusunda ısrarcı olacaklarını vurgulayarak, “Bu sebeple Rusya tarafı, Putin ile Erdoğan’ın arasındaki anlaşmaların tamamen uygulanmasının gerekliliğini teyit etmektedir. Üstlerine giydikleri yeni giysiler fark etmeksizin, en başta Heyet Tahrir Şam militanları olmak üzere (İdlib’deki) teröristler izole edilmelidir. Nihai olarak bu terörist gruplar etkisiz hâle getirilmelidir” dedi.

Söz konusu anlaşma, Türkiye’nin, İdlib’deki silahlı gruplar ile muhalif grupları birbirinden ayırmasını içeriyor.