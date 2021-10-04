Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde coronavirüs salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
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kürdistan yeni tip coronavirüs Covid-19

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 13 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 7 bin 244 Covid-19 testi yapılırken, 1049 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 1428 kişi sağlığına kavuşurken, 13 kişi yaşamını yitirdi.

En çok vaka Süleymaniye’de görülürken, en çok can kaybı Erbil’de kaydedildi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 160 bin 978 Covid-19 testi yapılırken, 336 bin 612 kişide virüs görüldü.

Şimdiye kadar 303 bin 619 kişi sağlığına kavuşurken, 5 bin 937 kişi yaşamını yitirdi.

27 bin 56 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.

 

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