Politika

‘Taliban mensupları 5 DAİŞ’liyi öldürdü’

Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği, Taliban mensuplarının elçilik binası yakınında 5 DAİŞ mensubunu dürdüğünü ve şu anda bölgedeki durumun normal olduğunu bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Foto: Reuters
Foto: Reuters
dünya Taliban Afganistan Kabil DAİŞ Saldırı Rusya

HABER MERKEZİ

Sputnik'e konuşan Kabil Büyükelçiliği Sözcüsü Yevgeniy Yegorov, "Bugün öğle saatlerinde büyükelçilik kompleksinin bitişiğindeki yerleşim bölgesinden makineli tüfek sesleri duyuldu. Taliban mensupları, 5 DAİŞ’liyi öldürdü, 3 DAİŞ’li ise teslim oldu" dedi.

Yegorov, bunun dün bir camiye düzenlenen ve yaklaşık 20 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili olabileceğini kaydetti.

Rus diplomat, DAİŞ mensuplarının elçiliğe yönelik bir eylem planlayıp planlamadığına ilişkin soru karşısındaysa "Biz bunu bilemeyiz. Ancak elçilik, her senaryoya karşı hem dışarıdan hem de içeriden emin şekilde korunuyor" yanıtını verdi.

Elçilikte durumun normal olduğunu ve güvenliklerinin Taliban birimi tarafından sağlandığını anlatan Yegorov, artırılan ihtiyati tedbirlere uyduklarının altını çizdi.

Bu arada Taliban Sözcüsü ve Taliban yönetiminin "Kültür Bakanı Yardımcısı Vekili" Zabihullah Mücahid de Kabil'in 17’nci  Polis Bölgesinde DAİŞ’e yönelik operasyon düzenlendiğini söylemişti.

Operasyonda DAİŞ’e ait sığınağın imha edildiğini ifade eden Mücahid, sığınaktaki DAİŞ üyelerinin de öldürüldüğünü kaydetmişti.

DAİŞ SALDIRILARI ARTTI

Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından DAİŞ saldırılarını artırdı.

DAİŞ, Taliban sonrası en kanlı eylemini Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nda gerçekleştirmişti. Havalimanında 27 Ağustos'ta düzenlenen terör saldırısında 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 170 kişi yaşamını yitirmişti.

DAİŞ’in, Afganistan'daki kalesi olarak bilinen Celalabad'da 18 ve 19 Eylül'de düzenlediği bombalı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Taliban yetkilileri, DAİŞ’in Afganistan için büyük bir tehdit oluşturmadığını ve terör örgütlerinin ülkedeki faaliyetine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv