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Sputnik'e konuşan Kabil Büyükelçiliği Sözcüsü Yevgeniy Yegorov, "Bugün öğle saatlerinde büyükelçilik kompleksinin bitişiğindeki yerleşim bölgesinden makineli tüfek sesleri duyuldu. Taliban mensupları, 5 DAİŞ’liyi öldürdü, 3 DAİŞ’li ise teslim oldu" dedi.

Yegorov, bunun dün bir camiye düzenlenen ve yaklaşık 20 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili olabileceğini kaydetti.

Rus diplomat, DAİŞ mensuplarının elçiliğe yönelik bir eylem planlayıp planlamadığına ilişkin soru karşısındaysa "Biz bunu bilemeyiz. Ancak elçilik, her senaryoya karşı hem dışarıdan hem de içeriden emin şekilde korunuyor" yanıtını verdi.

Elçilikte durumun normal olduğunu ve güvenliklerinin Taliban birimi tarafından sağlandığını anlatan Yegorov, artırılan ihtiyati tedbirlere uyduklarının altını çizdi.

Bu arada Taliban Sözcüsü ve Taliban yönetiminin "Kültür Bakanı Yardımcısı Vekili" Zabihullah Mücahid de Kabil'in 17’nci Polis Bölgesinde DAİŞ’e yönelik operasyon düzenlendiğini söylemişti.

Operasyonda DAİŞ’e ait sığınağın imha edildiğini ifade eden Mücahid, sığınaktaki DAİŞ üyelerinin de öldürüldüğünü kaydetmişti.

DAİŞ SALDIRILARI ARTTI

Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından DAİŞ saldırılarını artırdı.

DAİŞ, Taliban sonrası en kanlı eylemini Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nda gerçekleştirmişti. Havalimanında 27 Ağustos'ta düzenlenen terör saldırısında 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 170 kişi yaşamını yitirmişti.

DAİŞ’in, Afganistan'daki kalesi olarak bilinen Celalabad'da 18 ve 19 Eylül'de düzenlediği bombalı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Taliban yetkilileri, DAİŞ’in Afganistan için büyük bir tehdit oluşturmadığını ve terör örgütlerinin ülkedeki faaliyetine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.