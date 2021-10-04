Almanya’dan İran'a nükleer müzakerelerle ilgili yanıt

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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İran, müzakerelere yeniden başlamak için yeni koşullar öne sürüyorsa bunu reddediyoruz. İran'ı mümkün olan en kısa sürede müzakerelere devam etmeye çağırıyoruz."

Sözcü, "İran'ı mümkün olan en kısa sürede müzakerelere devam etmeye çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan geçen hafta yaptığı konuşmada, "Müzakerelere dönme konusunda ciddiyiz ve masaya döneceğiz. Ama ABD'liler gerçekten niyetliyse bloke edilen mali kaynaklarımızdan 10 milyar doları serbest bıraksın. Joe Biden, Donald Trump'tan farklı diyebilmemiz için bir adım atılmalı. Biden'ın niyeti ciddiyse öncelikle bunun ciddi göstergeleri olmalıdır. Bunlardan biri de en azından 10 milyar dolarımızı serbest bıraksın." ifadelerini kullanmıştı.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Washington, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Bunun üzerine 8 Mayıs 2019'da kademeli olarak anlaşmadaki taahhütlerini durdurmaya başlayan İran, 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmıştı.