Yaşam

WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile sosyal paylaşım uygulamaları Instagram ve Facebook'a erişim sağlanamıyor.
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dünya whatsapp Facebook Instagram

HABER MERKEZİ

Dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile sosyal paylaşım uygulamaları Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor.

WhatsApp'ı kullanmak isteyenler, “Bağlanıyor” yazısıyla karşılaşıyor. Ancak mesajlar iletilmiyor, yeni mesajlar alınmıyor.

Masaüstü bilgisayarlarda ise uygulamayı kullanmak isteyenler, “Bağlı değil” uyarısıyla karşılaşıyor.

Instagram ve Facebook'a da aynı şekilde erişim sağlanamıyor.

Bu arada Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.

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