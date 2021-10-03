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Haddad’dan Kazimi’ye Şengal çağrısı

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Beşir Haddad, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’ye çağrıda bulunarak, Şengal’le ilgili hızlı bir adım atmasını istedi.
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Beşir Haddad
Beşir Haddad
kürdistan Beşir Haddad Mustafa Kazimi Şengal Irak Seçimleri 2021 Ninova

HABER MERKEZİ

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Beşir Haddad, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’ye çağrıda bulunarak, Şengal’le ilgili hızlı bir adım atmasını istedi.

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Beşir Haddad yayınladığı yazılı açıklamada, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’ye Şengal’deki silahlı gruplarla ilgili hızlı bir adım atması için çağrıda bulundu.

Şengal’deki silahlı grupların yasal olmayan uygulamalarının engellenmesini isteyen Haddad, söz konusu grupların Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adaylarının seçim kampanyalarını sürdürmek için Şengal’e gitmelerini engellediğini ifade etti.

Bu tür uygulamaların kabul edilemez olduğunu ve Irak Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu yasalarına aykırı olduğunu kaydeden Haddad, Şengal’deki güvenlik güçlerini de görevlerini yerine getirmemekle suçlayarak eleştirdi.

Haddad, Ninova vilayeti yetkililerinden adaylara yönelik hukuksuz uygulamaların önüne geçmek için çaba sarf etmelerini istedi.

 

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