Libya: Yabancı silahlı gruplar ayrılmaya başladı / BM: Savaş suçu işlendi

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Libya Dışişleri Bakanı Najla Mangoush ülkeden bazı yabancı silahlı grupların ayrılmaya başladığını açıkladı.

Bakan Mangoush silahlı grupların ayrılmasını "mütevazı bir başlangıç" olarak nitelerken, çekilmeye dair uyguladıkları strateji konusunda "Hala daha kapsamlı ve büyük bir organizasyon arayışındayız" şeklinde konuştu.

"Bu ay sonunda Libya’nın istikrarı konusunda yapılacak konferansta bunu başarmayı hedefliyoruz" diyen bakan, ülkeden ayrılan yabancı savaşçıların sayısına dair bilgi vermedi.

BM: RUS WAGNER GRUBU DAHİL LİBYA'DA BULUNAN TARAFLAR SAVAŞ SUÇU İŞLEMİŞ OLABİLİR

Öte yandan Birleşmiş Milletler'in en üst düzey insan hakları birimi tarafından Libya'daki suistimalleri incelemek üzere görevlendirilen müfettişler, Kuzey Afrika ülkesinde olası 'savaş suçları' ve 'insanlığa karşı suçlara' dair kanıtlar buldu.

Libya'daki insan hakları ihlallerini araştırmak üzere Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyine bağlı Libya Uluslararası Araştırma Komisyonu (FFML) kurulmuştu.

Komisyonun yayınladığı rapordaki ilk bulgular, cinayet, işkence, köleleştirme, yargısız infaz ve tecavüz gibi suçların işlendiğini gösteriyor.

Üç bağımsız üyenin imzasını taşıyan raporda, "Libya'yı 2011'den beri kasıp kavuran ve 2016'dan bu yana neredeyse hiç azalmadan devam eden şiddet, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları da dahil olmak üzere en savunmasız kişilere karşı ciddi ihlaller, suistimaller ve suçların işlenmesine yol açtı." ifadeleri yer aldı.

Müfettişler, Akdeniz'deki göçmen akışını durdurma çabalarının bir parçası olarak AB tarafından eğitilen ve donatılan Libya Sahil Güvenlik Birimlerinin göçmenlere kötü davrandığı ve bazılarını işkence ve cinsel şiddetin yaygın olarak yaşandığı gözaltı merkezlerine teslim ettiğini gösteren raporlara' ulaştıklarını dile getirdi.

BM Müfettişleri, bu ülkede bulunan Rus paralı askerlerin, birden fazla tarafça işlenen olası savaş suçları kapsamında ellerindeki tutukluları öldürdüğü bilgisini paylaştı.

Ayrıca Rus savaşçıların gizli bir şüpheli listesi hazırladığı da kaydedildi.

Son 10 yıldır savaşın devam ettiği Kuzey Afrika ülkesinde özellikle son birkaç yıldır bölgesel güçler, yabancı silahlı gruplar ve paralı askerler, doğu ve batıda konuşlu iki farklı yönetime destek sağlıyor.

Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri, ülkenin doğusundaki güçlere destek sağlarken, Türkiye BM tarafından tanınan batıdaki Trablus merkezli hükümeti destekliyor.

Mohamed Auajjar liderliğindeki BM Komisyonu, "Araştırmalar, çatışmanın bazı taraflarının uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini ve potansiyel olarak savaş suçları işlediğini gösteriyor" ifadesini kullandı.

Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı savaşçıların Eylül 2019'da mahkumları vurmakla suçlandığı raporda, "Wagner personelinin savaş suçu olan cinayet işlemiş olabileceğine inanmak için makul nedenler var" denildi.

Ayrıca Wagner personelinin, doğuda konuşlu güçlerin geri çekilmesiyle terk edilen bölgelerdeki sivil yerleşim alanlarının yakınına kara mayınları döşedikleri 35 noktayı gösteren haritanın bulunduğu bir tablet bilgisayarı geride bıraktığı da belirtildi.

Çoğu Rusya'da üretilen bu mayınların, Haziran 2020'den bu yana evlerine dönen sivilleri ya öldürdüğü ya da sakat bıraktığı kaydedildi. (Kaynak: DW, Euronews)